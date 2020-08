Hond overlijdt na eten vishaken, dierenkliniek waarschuwt: 'Ruim uw afval op'

Een hond is in Emmeloord overleden doordat hij rondslingerende vishaken had gegeten. Experts zien een trend en doen een oproep: let tijdens het uitlaten van je hond goed op zwerfafval.

Artsen van de Dierenkliniek Emmeloord kregen vorige week een hond op spreekuur die al een tijd braakte en niet meer poepte. De artsen maakten een röntgenfoto om te kijken wat er aan de hand was. Ze zagen tot hun verbazing meer dan twintig vishaken zitten in het lichaam.

Ook visdraad en plastic

Door middel van een operatie moesten de vishaken worden verwijderd en de hond gered worden. Tijdens de operatie troffen de artsen naast de haken ook visdraad en het plasticzakje van de haken aan.

De artsen leken aanvankelijk de hond te kunnen redden, maar het arme beestje is uiteindelijk toch overleden.

Zwerfafval

Het baasje van de hond gaf aan dat het dier de vishaken tijdens een uitlaatrondje moet hebben opgepikt. De artsen van de dierenkliniek zien dat er vaak een hoop afval ligt op straat, in de bosjes en rondom sloten. Ze waarschuwen daarom alle hondeneigenaren: “Let heel goed op tijdens het uitlaten van uw hond, dit kan u ook overkomen. En ruim uw afval op.”

Beeld: Dierenkliniek Emmeloord