Hond met vastgetapete snuit in beslag genomen door politie

In de gemeente Midden-Drenthe is vanmiddag een hond in beslag genomen die in verontrustende staat in een woning werd aangetroffen.

De politie kwam eerder die middag bij de woning voor een controle vanwege een andere zaak, maar op dat moment was de bewoner niet thuis.

Vastgebonden met ducttape

Nadat de politie in de woning keek, zagen de agenten dat de hond was vastgebonden aan de verwarming. Daarnaast had de viervoeter ducttape om zijn snuit, zodat hij niet kon blaffen.

Dit was voor de politie reden om de hond in beslag te nemen. De hond is opgevangen op een ander adres. De eigenaar krijgt een proces-verbaal.

Beeld: Twitter/Henk Bosker