De politie in Marum is op zoek naar de eigenaar van een gedumpt hondje. Het beestje liep dinsdagmiddag verdwaasd rond in het Groningse dorp. Eenmaal bij de dierenarts bleek het dier in zo’n slechte conditie, dat het helaas niet meer te redden was.

“Een melder zag het dier verdwaasd rondlopen”, schrijft de politie Westerkwartier op Facebook. “Omstandigheden wezen erop dat de hond was gedumpt. Ter plaatse bleek de hond in zeer slechte conditie.” De dierenambulance bracht het beestje met spoed naar een dierenarts, maar helaas kwam de hulp te laat.

Onderzoek

De politie laat weten onderzoek te doen naar de zaak. “We zijn op zoek naar de eigenaar van deze hond. Wie herkent dit dier?”, vragen ze in hun Facebookpost. “Het gaat om een niet gecastreerde reu, niet gechipt, geschatte leeftijd rond de tien jaar, het ras is nog onbekend.”