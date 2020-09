Hond Luna door buurman op de stoep gesmeten: 'Ze is enorm toegetakeld'

De Zaanse Moj en zijn moeder Maryam zijn behoorlijk overstuur sinds hun hond Luna – na een woordenwisseling – door een buurman is mishandeld. Volgens de baasjes is hun hond enorm toegetakeld en is Luna sinds de mishandeling niet meer zichzelf.

Het incident gebeurde afgelopen woensdag in de wijk Peldersveld in Zaandam. “Mijn moeder was op woensdagochtend rond 11.00 uur met de buurvrouw aan het kletsen bij de ingang van het flatgebouw”, vertelt hij zaterdag aan Hart van Nederland. Op dat moment komt de buurman met hoge snelheid aanfietsen op de stoep. “Hier schrok Luna van, waardoor ze begon te blaffen. De buurman reageerde daardoor heel agressief naar mijn moeder, maar na wat woorden gewisseld te hebben deed hij gewoon zijn fiets terug in de box.”

Urenlange operatie

Maryam en haar hondje lopen door, maar de buurman lijkt nog niet klaar te zijn met het geblaf. “Onze buurman liep in een rechte lijn naar Luna, tilde haar boven zijn hoofd en gooide haar daarna op de grond.” De hond blijft vervolgens roerloos op de stoep liggen. Maryam zakt huilend naast Luna in elkaar, waarna een buurvrouw de politie belt.

Luna wordt naar een dierenkliniek gebracht, waar ze urenlang wordt geopereerd. “Haar poot is op drie plekken gebroken, haar ribben zijn gekneusd en ze heeft een enorme wond opgelopen,” vertelt Moj.

Excuses aangeboden

In de tussentijd komt de buurman die Luna mishandelde bij Moj en Maryam aan de deur. “Hij belde nog aan om zijn excuses aan te bieden, maar die kan ik niet aanvaarden”, zegt Moj. “Iemand die zo’n klein weerloos dier iets aandoet, daar kan ik geen gesprek mee aangaan.”

Met de 5-jarige Luna gaat het nog steeds niet goed. De Amerikaanse Eski wil niet eten en heeft volgens haar baasjes veel pijn. “In het begin was ze heel afstandelijk en liet ze ons niet toe. Inmiddels doet ze dat wel en drink ze ook weer een beetje.”

Veel reacties

Op Facebook kreeg Moj veel reacties op zijn verhaal. “Veel mensen leven mee met onze hond, wat fijn is. Ook werd mij gevraagd of ik het adres van onze buurman kan geven, maar daar ga ik niet in mee. Dit wil ik juridisch oplossen.” Moj en Maryam gaan in oktober aangifte doen van dierenmishandeling. “Luna is een onderdeel van ons leven. Ze blaft en gromt soms naar anderen, maar volgens mij doet ze dat om mijn moeder te beschermen. Dat is geen reden om haar te mishandelen.”

Moj en Maryam willen daarom dat de buurman wordt vervolgd. “Hij moet weten dat hij weet hoeveel leed hij ons heeft aangedaan.”

Beeld: Facebook / Moj Deray