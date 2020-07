Hond anderhalf uur achtergelaten in hete auto, baasje bekeurd

De politie heeft zondagmiddag in het Zeeuwse Yerseke een hond uit een auto moeten bevrijden. Het beestje zat volgens een getuige anderhalf uur opgesloten. Nadat de hond uit de auto was gehaald, mocht het baasje de viervoeter bij het politiebureau ophalen.

Hoewel het afgelopen zondag niet een heel warme dag was, kan het nog steeds gevaarlijk zijn om met 20 graden je hond achter te laten in de auto, schrijft de politie van regio Oosterscheldebekken op Facebook. “Elk jaar sterven er onnodig dieren, omdat ze te lang in een te heet voertuig hebben gezeten.”

Lees ook: Vrouw in Gorinchem mept plassende pomeriaan dood met dweil

Temperatuur stijgt snel

Een tabel die de politie deelt, laat zien dat in een halfuur de temperatuur bijna twintig graden stijgt in een dichte auto. Tegen de eigenaar is proces-verbaal opgemaakt.

Lees ook: ‘Hond in hete auto kan al binnen 10 minuten sterven’

Foto: Politieteam Oosterscheldebekken