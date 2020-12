Hof legt vader 15 jaar cel en tbs op voor moord op zijn zoontje Diego (10)

Het gerechtshof Den Haag heeft een 41-jarige man uit Dordrecht veroordeeld tot vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn zoontje Diego (10). De straf in hoger beroep is hoger dan de twaalf jaar gevangenisstraf en tbs wegens doodslag waartoe de rechtbank hem eerder veroordeelde.

Volgens het hof heeft de man zijn zoon niet in een opwelling maar met voorbedachten rade om het leven gebracht. Hij was in 2017 alleen thuis met het kind nadat zijn vrouw na een ruzie het huis had verlaten. Hij diende het kind een slaapmiddel toe, wachtte tot het middel werkte en heeft toen zijn zoon door verwurging om het leven gracht, aldus het hof.

Vader heeft persoonlijkheidsstoornis

De man ontkent. Om de hals van het jongetje zijn uitsluitend DNA-sporen aangetroffen van de verdachte en van het slachtoffer, aldus het gerechtshof dat er op wijst dat de man geen inzicht heeft gegeven in wat zich die nacht heeft afgespeeld. Bij de man is een persoonlijkheidsstoornis met antisociale en narcistische kenmerken vastgesteld.