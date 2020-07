Wethouder Hoek van Holland wil einde aan stofoverlast in de omgeving

Het is een al jarenlang durende ergernis in Hoek van Holland: stofoverlast. Telkens wanneer er een straffe zuidwestenwind opsteekt, zitten de huizen van de Hoekenezen onder het zwarte stof. Dat stof bestaat, zo concludeerde de milieudienst Rijnmond al eerder, voor een groot gedeelte uit kolenstof.

Het lijkt dan ook aannemelijk dat het afkomstig is van twee in de buurt gevestigde kolenoverslagbedrijven. Wethouder Arno Bonte (GroenLinks) wil dit tot op de bodem hebben uitgezocht. Hij trekt zich het lot van de Hoekenezen aan en gaat vandaag met ze in gesprek.

Bonte heeft de vermoedelijke vervuilers ook benaderd. De wethouder heeft hen een brief geschreven wil na de zomer met ze in gesprek.