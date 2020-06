Het is weer gedaan met het warme en droge weer in Nederland. Na vijf dagen hete zomerdagen en in sommige regio’s zelfs een hittegolf moeten we het de komende dagen doen met koeler en wisselvallig weer. Dat meldt Weer.nl maandag.

Dinsdag werd in het zuidoosten voor het eerst de 25 graden overschreden en de dagen erna was het op veel plaatsen zelfs tropisch warm. Ook in De Bilt steeg de temperatuur vrijdag boven de 30 graden.

Ook zaterdag was het in het binnenland nog zomers, waardoor in Arcen, Eindhoven, Volkel en Gilze-Rijen sprake was van een regionale hittegolf. Maar aan het eind van het weekend hebben plaatselijke regen- en onweersbuien de lucht flink afgekoeld.

Lees ook: Eerste lokale tropische dag gemeten in Arcen: ‘Zweet kruipt waar het niet gaan kan’

Zomerdip met harde wind

De aankomende week kunnen we volgens Weer.nl dan ook een zomerdip verwachten. Met een mix van zon en stapelwolken wordt het een stuk koeler dan vorige week. In de kustprovincies is er kans op een bui.

Maandagmiddag neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe en in later in de middag valt in het noordwesten wat regen. In het zuidoosten blijft het droog en vrij zonnig. Met 18 tot 22 graden is het iets koeler dan normaal en er waait een stevige zuidwestenwind die op de stranden hard kan zijn, windkracht 7.

Flinke buien met onweer

Ook dinsdag blijft het stevig doorwaaien. Er is veel bewolking en in de ochtend valt in het noorden wat regen. ‘s Middags is het juist in het zuiden regenachtig, terwijl aan zee de zon doorbreekt. Het wordt hooguit 20 graden, terwijl 24 graden normaal is in deze tijd van het jaar.

Woensdag en donderdag trekken er flink wat buien over het land, daarbij is kans op onweer en veel regen. De zwaarste buien trekken over het zuiden van het land. Wel neemt de wind snel in kracht af. Woensdag is het 19 tot 23 graden en donderdag wordt het weer wat frisser. Veel ruimte voor de zon is er niet.

Komt zomerweer terug?

Is het dan helemaal gedaan met het warme weer in Nederland deze zomer? Nee, vrijdag lijkt het erop dat we een ‘adempauze’ krijgen van Moeder Natuur. Het blijft dan waarschijnlijk droog met meer zon en het is wat warmer met 20 tot 24 graden.

Lees terug: Hittegolf op komst: geen ventilatoren maar koelvesten voor kwetsbare ouderen

Zaterdag kan het in het oosten van het land weer zomers worden met 25 graden. Maar dan neemt wel de bewolking snel toe en in de middag volgt regen. Vanaf zondag draait de wind naar de frisse noordwesthoek. De kans op neerslag neemt dan af, maar de zomerse temperaturen keren voorlopig nog niet terug.