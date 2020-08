Sjors Ferreira Ribeiro is de man die met deze dagen van verzengende hitte moet zorgen dat de Rotterdamse bruggen open en dicht blijven gaan. Hij besproeit diverse brugdekken in Rotterdam met water op dagen dat het 30 graden of meer wordt.

Als Sjors de bruggen niet koelt, gaan ze namelijk niet meer open, zo simpel is het. Als de volle zon langere tijd op de brug schijnt, zet het metaal uit. Daarom moeten ze de hele dag met water gekoeld worden.

De Hef

De 57-jarige Sjors is al 30 jaar als technicus werkzaam voor de gemeente Rotterdam. Hij begon met het repareren en onderhouden van de gemeentelijke roltrappen en liften. Zo’n 15 jaar geleden ging hij ook de Rotterdamse bruggen repareren en onderhouden.

Zo is hij één van de weinigen die de iconische, 92 jaar oude brug De Hef kan bedienen. Dat gaat namelijk niet computergestuurd, zoals bij de meeste bruggen van tegenwoordig.

Foto’s: Sjors Ferreira Ribeiro