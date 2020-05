Kijk live mee! Historische lancering SpaceX-raket, lukt het vandaag wel?

Slecht weer gooide woensdag roet in het eten, maar de bedoeling is dat twee Amerikaanse astronauten zaterdagavond alsnog de ruimte in gaan. Het is een historische ruimtemissie, want ze worden de eerste mensen ooit die door een commercieel bedrijf in een baan rond de aarde worden gebracht.

Als alles goed gaat, komen Douglas Hurley en Bob Behnken zondag aan bij het internationale ruimtestation ISS, hun thuis voor de komende maanden.

Eerste vlucht in negen jaar

Het duo zit tijdens hun vlucht naar het ISS in de Crew Dragon. Dat vaartuig is ontwikkeld door het ruimtevaartbedrijf SpaceX, van topondernemer Elon Musk. Dat bedrijf heeft in de afgelopen jaren onbemande bevoorradingsvluchten naar het ISS uitgevoerd en mag nu, als eerste, ook mensen de ruimte in brengen. Daarvoor zijn ze wel afhankelijk van het weer.

.@AstroBehnken and @Astro_Doug are ‘go’ for launch. What’s next? A readiness poll to find out whether the weather is also ‘go’ for launch: pic.twitter.com/Td0jIgUxbZ — NASA (@NASA) May 30, 2020

De vlucht van Hurley en Behnken is ook de eerste bemande Amerikaanse ruimtevlucht sinds juli 2011. Sindsdien waren de Verenigde Staten afhankelijk van aartsrivaal Rusland om mensen naar het ISS en terug te brengen.

De laatste Nederlander die de ruimte in ging was André Kuipers in 2011. Eén Nederlander ging hem voor: Wubbo Ockels in 1985.

Volg de lancering hier live!

De lancering staat gepland voor 21.22 uur Nederlandse tijd. Via onderstaande livestream van SPACE (Official) kun je live meekijken. Het zou dus kunnen dat de weersomstandigheden zaterdag wederom niet goed zijn. Dan is er zondag nog een nieuwe kans.

Je zult het ruimtestation in principe niet zien overvliegen boven Nederland. Als de Amerikanen boven ons land vliegen is het nog niet donker genoeg om er iets van te zien.

UPDATE: Het is gelukt! De raket van SpaceX is zaterdag opgestegen vanaf de Amerikaanse ruimtebasis Cape Canaveral. Voor het eerst in de geschiedenis brengt een commercieel bedrijf mensen naar de ruimte.