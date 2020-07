Burgemeester Hillegom 'haalt opgelucht adem': coronahaard ingedamd

De inwoners en de burgemeester van Hillegom kunnen opgelucht ademhalen:. Het cluster van besmettingen in het dorp is ingedamd en dat betekent dat er vanuit deze haard geen nieuwe besmettingen zijn geconstateerd.

In het Hillegomse café De Kleine Beurs brak half juli opnieuw het coronavirus uit. Het aantal besmettingen dat werd gelinkt aan het café liep op tot 42. Daarbij ging het om 32 cafébezoekers en tien secundaire besmettingen (contacten van cafébezoekers).

Maar dankzij de voorzichtigheid van de inwoners en de inzet van de GGD is verdere verspreiding “de kop ingedrukt”, aldus burgemeester Arie van Erk. Hij is in zijn nopjes en bedankt via een video op Twitter de inwoners en de GGD. “Dit is goed nieuws en wat dat betreft kunnen we opgelucht ademhalen. Ik wil alle mensen die hieraan hebben meegewerkt enorm bedanken. Dus vooral degenen die de instructies van de GGD hebben opgevolgd,. Dat zijn er toch heel veel en die hebben een week of twee thuisgezeten.”

‘Ik reken op u!’

Maar, waarschuwt Van Erk, niet verslappen nu: “we zijn er nog lang niet”. “Nederland is wakker geschud en ook voor ons betekent dat dat we die maatregelen weer in acht moeten nemen en in acht blijven nemen.” Hij drukt zijn inwoners op het hart vooral voorzichtig te zijn en te blijven, want “een gewaarschuwd mens telt voor twee, ik reken op u!”.