Hilariteit om nieuwjaarswens burgemeester Groningen: 'Het was enorm genieten het afgelopen jaar'

Burgemeester Koen Schuiling van de gemeente Groningen heeft op social media de lachers op de hand met zijn wel heel bijzondere nieuwjaarwens. “Het was enorm genieten het afgelopen jaar”, begint hij zijn boodschap vanuit zijn tuin, getooid in flinke roze oorwarmers en slurpend uit zijn ‘Dromer’-mok.

Thuiswerken, online vergaderen in de tuin of op de bank, het was allemaal wat. En nu komt er ook nog een “extra speciale jaarwisseling”. Die vier je zoveel mogelijk thuis, onderstreept de burgervader terwijl hij een mistbank van poedersuiker over een schaaltje oliebollen creëert. De moraal van dit verhaal? “Denk ook een beetje aan elkaar.”

‘Neef’ Buma

Online met je naasten de feestdagen vieren is bijvoorbeeld helemaal zo gek nog niet, zegt hij al videobellend met ‘neef’ Sybrand Buma, de burgemeester van Leeuwarden, tegen wie hij “iets onverstaanbaars” (Fries) mompelt. Hou het dus vooral klein dit jaar, benadrukt Schuiling, ook heel gezellig.

“Gelukkig Nieuwjaar en in 2021 wordt álles beter”, dat weet de burgemeester zeker. Maar voor dit jaar: proost fijn over de heg met een buur, knal binnen met een confettikanonnetje en zorg er vooral voor dat je niet zélf de troep hoeft op te ruimen… “Leuk idee zeiden ze, maar… wat een rotzooi”, moppert hij al stofzuigend.

‘Echt toppie’

Op social media wordt met hilariteit gereageerd op het filmpje, sommige niet-Groningers zijn zelfs jaloers dat zíj niet zo’n burgemeester hebben. “Geweldig… echt top gedaan. Wij wisten dat jullie in Groningen droogkloten waren maar nu weten we het zeker. Echt toppie!”, schrijft iemand. Een ander vindt de burgemeester inspirerend, maar om andere redenenen: “kan ik nog ergens online oorwarmers bestellen?”