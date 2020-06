Herman (75) al 24 uur vermist, politie maakt zich 'ernstige zorgen'

De politie Almelo maakt zich ernstige zorgen om de vermiste Herman. De 75-jarige man vertrok donderdagochtend en is sindsdien niet meer gezien. Volgens de politie gaat het om een ‘urgente vermissing’.

Herman vertrok rond 10.30 uur vanaf de Wierdensestraat in Almelo. “Hij is inmiddels bijna 24 uur weg en we maken ons echt ernstige zorgen”, aldus de politie. “We vragen iedereen dus uit te kijken naar hem. Afgelopen nacht is er tevergeefs nog gezocht naar de man. De zoektocht gaat vandaag verder.”

Signalement

De vermiste man is 1.76 meter lang, weegt 70 kilo, heeft een tenger postuur, kort grijs haar en draagt een bril. Hij droeg een beige broek, blauwe sportschoenen, een geel t-shirt met print en een bruine jas.