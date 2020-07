Ook in Nederland wordt de val van Srebrenica 25 jaar na dato herdacht

Precies 25 jaar na de val van Srebrenica staan nabestaanden van duizenden omgekomen moslimmannen en -jongens hier bij stil. Niet alleen in Bosnië, maar ook in Den Haag. Op het Plein vlakbij de Tweede Kamer werd zaterdagmiddag een herdenking gehouden waar deze zwarte bladzijde uit de geschiedenis zaterdag is herdacht.

Bosnisch-Servische militairen vermoordden in 1995 in slechts een paar dagen tijd ruim 8000 moslim-mannen en -jongens die in de ‘safe area’ hun toevlucht hadden gezocht. Dit gebeurde terwijl Nederlandse VN-soldaten het gebied zouden moeten beschermen. Er zijn concrete plannen om een herdenkingsmonument in Den Haag te plaatsen, de gemeente onderzoekt de mogelijkheden.

Lees ook: Lage vergoeding voor nabestaanden Srebrenica

Jongeren herdenken Srebrenica

Bij de herdenking waren niet alleen mensen aanwezig die de gebeurtenissen hebben meegemaakt, ook jongeren met Bosnische roots kwamen op de demonstratie af. “11 juli is voor mij een dag om aandacht aan anderen te vragen. Om de overlevenden en alle overledenen te herdenken. Srebrenica leeft elke dag in mij”, zegt een van de aanwezigen.

Een jongeman met Bosnische ouders denkt terug aan wat zij in 1995 hebben meegemaakt. “Mijn ouders zijn Bosnië ontvlucht. Ik ben hier als jonge student en ik weet natuurlijk wat er is gebeurd. Voor mij heeft dat een dusdanige impact gehad dat ik dacht: ja ik kom, ik wil mijn steun betuigen en hier onderdeel van zijn.”