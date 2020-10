Henk Westbroek met dood bedreigd om sintlied zonder Zwarte Piet

Zanger Henk Westbroek krijgt via social media de ene na de andere bedreiging om zijn oren. Waarom? Hij heeft een sinterklaasliedje geschreven waarin er geen rol is weggelegd voor Zwarte Piet.

In een interview op NPO 5 vertelt de zanger dat hij het blijkbaar nooit meer goed kan doen. “Ben ik eerst jarenlang uitgemaakt voor racist om een veertig jaar oud liedje waarin Zwarte Piet wel wordt genoemd. Nu heb ik tientallen mensen moeten ontvolgen omdat ze me bedreigen. Eerst beginnen ze met landverrader roepen, en daarna dreigen ze een bom op je te gooien.”

Sinterklaas, wie kent hem niet

Westbroek lanceerde het bewuste liedje, ‘Sinterklaas is een held’ getiteld, eerder deze week. Maar dat is niet de enige claim to fame die de zanger heeft op goedheiligmangebied. Hij maakte namelijk in 1982 samen met zijn band Het Goede Doel ook het populaire lied ‘Sinterklaas, wie kent hem niet’. Dat lied wordt ook tijdens manifestaties vóór Zwarte Piet nogal eens uit volle borst meegezongen.

“Het is zo zonde dat een leuk kinderfeestje dat al lang niet meer is”, aldus Westbroek. “Ik ben zo ontzettend klaar met al die zielepieten die niet normaal kunnen doen. Je kan tegenwoordig al niet eens meer een leuk liedje maken zonder dit soort reacties.”

De Sinterklaasperiode zit er weer aan te komen, dus laait ook dit jaar de Zwartie Pietendiscussie weer op. Omroep Ongehoord Nederland maakte donderdag nog bekend te komen met een eigen Zwarte Pietenjournaal. Dit omdat het geschminkte hulpje van de Sint op steeds meer plaatsen in de ban wordt gedaan.

