Henk en zijn vrouw worden geterroriseerd door schijtende en brakende uilen: 'Het is een en al gespetter'

Lekker van zijn pensioen genieten zit er niet in voor Henk Aalbers uit het Gelderlandse Gendringen. De pensionado en zijn vrouw worden al de hele zomer geterroriseerd door een familie van zo’n negen ransuilen. Ze schijten het terras en alle tuinmeubelen vol en laten overval braakballen achter.

Goed schoonmaken lukt het echtpaar op leeftijd niet meer, maar de gemeente wil niks doen aan de overlast. Ransuilen zijn namelijk een beschermde diersoort.

Gespetter

De takken waar de uilen hun dagen op doorbrengen hangen precies boven het terras van Henk. “Mijn hele terras en tuinsets zitten vol. Het is een en al gespetter. Het zonnescherm kan ik niet gebruiken, want dat poepen ze vol. En braakballen… alles ligt er,” zegt hij tegen Hart van Nederland.

Lekker in de tuin zitten zit er met dit mooie weer dus niet in voor het echtpaar. Ze zijn noodgedwongen uitgeweken naar de huiskamer. De gemeente heeft het terras volgens Henk een keer schoongemaakt met een hogedrukspuit en ook nog een keer geveegd, maar laat hen verder letterlijk in de stront zitten. “Als ze weg zijn begint het na een kwartier weer.” De pensionado wil dat de gemeente de takken waar de uilen op zitten weg snoeit.

Beschermde diersoort

Zijn verzoek wordt niet goedgekeurd door de gemeente. Die zegt dat de uilen van de dierenbescherming niet gestoord mogen worden. Henk vindt dit onzin. “Ik vind ze ook mooi, maar ik wil er geen last van hebben.” Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de tak in het najaar van de boom gezaagd zal worden, zodat de uil niet nog een keer op die plek gaat nestelen. Dit op advies van de Uilenvereniging. Ook belooft hij dat de gemeente de tuin regelmatig gaat schoonmaken.

Henk is het inmiddels goed zat en is niet van plan om zich de hele zomer te kakken te laten zetten. Toen de uilen nog klein waren, liet hij ze met rust, maar nu probeert hij ze soms wel weg te wuiven. “Het is niet de bedoeling dat ik me onder laat kakken,” aldus de oude man. De uilen verroeren tot nu toe geen vleugel.