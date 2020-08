Hek om strand tegen overlast leidt vooral tot woede: 'Ze pakken iedereen'

Badgasten in het Zuid-Hollandse Oud-Beijerland zijn boos. Als gevolg van overlast door jongeren kan nu niemand meer een avondduik nemen bij hun geliefde strandje.

Omwonenden klagen over de overlast van jongeren door het gebruik van drank, drugs, muziek en knalvuurwerk. De gekozen manier om de jeugd af te stoppen gaat veel inwoners dan weer te ver. Rondom het recreatiegebiedje de Oude Tol heeft de gemeente een groot hek geplaatst dat rond 20 uur op slot gaat.

Hek gaat te ver

Dat de gemeente wat wil doen om de overlast van de jongeren tegen te gaan, snappen de meeste mensen in Oud-Beijerland wel. “Maar doe dat dan ‘s nachts, als ze de overlast veroorzaken,” aldus Evelien Huis. “In plaats daarvan heeft de gemeente besloten een hek om het terrein neer te zetten, dat je je hond niet meer mee mag nemen op het terrein en om er permanente controleurs neer te zetten.”

In een reactie laat de gemeente Hoeksche Waard, waar Oud-Beijerland onder valt, weten tot de maatregelen overgegaan te zijn “omdat omwonenden in het verleden aangaven met name in de avonduren (geluids)overlast te ondervinden. Het tijdstip van sluiting is gebaseerd op de waarneming dat rond dit tijdstip de samenstelling van de bezoekers verandert; gezinnen met kinderen gaan naar huis en jongeren komen naar het gebied toe.”

‘Niet gehandhaafd’

Omwonenden zijn teleurgesteld en hoopten dat de overlastgevende jongeren worden aangepakt. “Ze hebben niet gehandhaafd,” vertelt een bewoonster. “Ze dachten, we doen heel makkelijk: we pakken iedereen, ook de mensen overdag die nooit overlast veroorzaken en zetten er een hek van 50.000 euro omheen.”

Bovendien vrezen sommige jongeren dat een hek geen oplossing zal zijn tegen het probleem. “Je kan er ook overheen klimmen, denk ik dan.”