Hardrijder zonder rijbewijs maar mét slechte smoes voor tiende keer aangehouden

Een automobilist werd in Amsterdam aangehouden omdat hij 57 kilometer te hard reed. Zijn papieren kon hij niet aan de motoragent overhandigen, een slechte smoes wel.

“Bij de staandehouding gaf de verdachte aan dat hij zijn rij-examen bij het CBR had gehaald maar vanwege de coronamaatregelen het rijbewijs nog niet fysiek in handen had gekregen”, zei de automobilist tegen de politie.

Maar de politie zocht hem natuurlijk even op in het systeem en uit die informatie bleek een heel ander verhaal. Met rijden had hij misschien weinig ervaring, maar met aangehouden worden des te meer. Sterker nog, voor de automobilist was de aanhouding een waar jubileum: het was de tiende keer dat hij werd aangehouden voor rijden zonder rijbewijs.

Hij mag zijn jubileum vieren zonder auto, want die werd in beslag genomen. Zijn indrukwekkende dossier levert hem volgens de politie vermoedelijk meerdere weken celstraf op.