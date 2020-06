Harde ontploffing zorgt voor ravage bij flat in Krommenie

Gesneuvelde ruiten, een vernielde auto en een onrustige nacht. Een flinke knal, gevolgd door een autobrand, heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een ravage aangericht in het Noord-Hollandse Krommenie.

Wat er precies gebeurd is in de Kervelstraat, is volgens de politie nog onduidelijk. Daar wordt woensdagochtend onderzoek naar gedaan, daarbij is ook de explosievenopruimingsdienst ingezet. De politie heeft een deel van de parkeerplaats en de straat afgezet.

‘Enorme klap’

Volgens buurtbewoners zijn er tot op de derde verdieping ruiten gesneuveld door de ontploffing. “Het was een enorme klap”, aldus een flatbewoner tegen Hart van Nederland.

Op beelden is te zien dat een zwarte auto die tegen de gevel van de flat staat geparkeerd, is verwoest. Brokstukken liggen meters verderop, wat mogelijk duidt op een explosie. De galerij van de flat ligt bezaaid met glasscherven.