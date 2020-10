In het Brabantse Cuijk is maandagavond een “hard voorwerp” vanaf een viaduct op een auto gegooid. De politie is op zoek naar drie jonge verdachten, die nog steeds spoorloos zijn.

Het incident gebeurde tussen 21.30 en 21.45 uur. De jongeren gooiden het voorwerp vanaf een viaduct over de Beerseweg, waarna het op het dak van een auto terechtkwam. Wonder boven wonder raakte niemand gewond, maar het had heel anders kunnen aflopen als het voorwerp door de voorruit was gegaan, aldus de politie.

Lees ook: Bas met steen bekogeld vanaf spoorbrug: ‘Voor hetzelfde geld was ik hartstikke dood geweest’

Dader zwaaide eerst

De automobilist heeft tegen de politie gezegd dat hij voor de levensgevaarlijke actie drie jongens van tussen de veertien en achttien jaar op het viaduct had gezien. Een van hen, een jongen in een lichtkleurig vest, zwaaide eerst naar de bestuurder en gooide toen het voorwerp.

Het drietal is nog spoorloos en daarom zoekt de politie nu naar getuigen. Mensen die iets gezien hebben van het incident of meer weten over de daders worden dringend gevraagd contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.

Beeld: Google Streetview