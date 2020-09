Handgranaat gevonden voor woning in Nijverdal, straat afgezet

Op de oprit van een woning aan de Mensinkweg in Nijverdal is dinsdagochtend een handgranaat gevonden. De politie heeft de straat afgezet.

Het is nog onbekend of het een echt explosief betreft. Dat wordt nu onderzocht. De Explosieven Opruimingsdienst is inmiddels ter plaatse om het explosief veilig te stellen en eventueel onschadelijk te maken.

Vanochtend rond 7.00 uur werd aan de Mensinkweg in Nijverdal een mogelijke handgranaat gevonden. Op dit moment is de EOD bezig met het veiligstellen en evt onschadelijk maken ervan. We zijn een onderzoek gestart naar dit incident. ^FjB — Politie Overijssel (@POL_Overijssel) September 22, 2020

Enkele maanden geleden brandde ook al een auto uit in de straat.

Later meer.

Beeld: SPS Media