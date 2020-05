Twee handen kwijt in de post: 'Voor een privéklant'

Wie weet waar ze zijn, mag zijn vinger opsteken. Jasper Holla uit Oostwoud is twee handen kwijt die hij met de post naar de Verenigde Staten verstuurde. “De verwachte overkomstduur was tussen de 4 en 9 dagen. Na 60 dagen is het pakket nog steeds niet aangekomen,” vertelt Jasper aan Hart van Nederland.

Jasper is eigenaar van HWW Museum Mannequins, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het maken van levensechte siliconen lichaamsdelen. Zo ook twee siliconen handen voor een Amerikaanse privéklant. “Ik weet niet wat hij ermee van plan is,” vertelt Jasper. “Het gaat om siliconenhanden in een schiethouding.”

Het is inmiddels twee maanden geleden dat de handen zijn verstuurd. “Als je contact opneemt met PostNL zeggen ze dat alles Track&Trace heeft.” Maar via het trackingsysteem van het pakket is niets meer te vinden. “Ik heb de klant schadeloos gesteld en naderhand nog een tweede pakket handen gestuurd. Die kwamen binnen een week aan.”

De verstuurde siliconenhanden kunnen gebruikt worden voor museummannequins die een geweer vasthouden, zoals in onderstaande foto te zien is. Tekst gaat verder onder de foto.

Financiële strop

Voor Jasper is het vooral een financiële strop. De siliconen handen kosten 500 euro. “Voor een kleine onderneming veel geld om kwijt te raken, zeker in deze tijd,” vertelt hij. Veel van Jaspers klanten zijn musea. Die zijn nu gesloten of houden vanwege de coronacrisis de hand op de knip. “Ik heb nog maar tien procent van wat ik normaal verkoop.” Met de handen in het haar zit Jasper nog niet. “Maar het is niet de tijd van mijn leven. Ik zit nog niet zonder brood, maar de broeksriem is al aangehaald.”

Jasper hoopt vooral op een reactie van PostNL, hoe het kan dat zijn pakket kwijt is geraakt. Tot nu toe is de klantenservice slecht bereikbaar, vindt hij. PostNL laat hem weten dat het in deze drukke tijd vanwege de coronacrisis 30 dagen langer duren voordat post wordt bezorgd.

PostNL was donderdagavond niet beschikbaar voor commentaar.

Foto’s: HHW Museum Mannequins