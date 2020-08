Handbalster Estevana Polman ziet EK door zware blessure aan haar neus voorbij gaan

Door een vervelende blessure is handbalinternational Estavana Polman maandenlang uitgeschakeld. De speelster scheurde donderdag tijdens een training bij haar Deense club Esbjerg een kruisband in haar rechterknie. Dit betekent niet alleen dat Polman waarschijnlijk heel volgend seizoen niet kan spelen, maar ook dat ze het EK in december niet gaat halen.