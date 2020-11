Ondanks het dringende advies van veel burgemeesters om geen Halloween te vieren, kunnen sommige mensen het toch niet laten om hun buurtgenoten de stuipen op het lijf te jagen. Het uit de Verenigde Staten overgewaaide spookfestijn wint al jaren aan populariteit in ons land. Ondanks de coronacrisis maken veel mensen er toch – op een veilige manier natuurlijk – een griezelfeestje van.

In het Limburgse dorpje Koningslust heeft het echtpaar Coumans hun huis en tuin omgetoverd in Halloweensferen. “We zijn in september 2007 naar Amerika geweest. Toen waren de mensen al bezig om hun tuinen te versieren. Dat kunnen we ook dacht ik toen,” aldus René Coumans. Pas dit jaar voegde het echtpaar de daad bij het woord en daar hebben René en zijn vrouw Michaela geen seconde spijt van. “Dit jaar is voor ons het begin van een kleurrijke periode waarin toch al heel weinig mag. Dit brengt toch wel een beetje sfeer, ontspanning en vrolijkheid.”

Volgens René valt de Halloweentuin goed in de smaak bij mensen uit de buurt. ” Toen we bezig waren keken ze eerst een beetje stiekem de tuin in, maar de mensen vonden het steeds leuker en kwamen steeds dichterbij. De reacties zijn boven onze verwachtingen. Het is nu soms zo druk met auto’s dat het filerijden is voor onze tuin. Het is een beetje uit de hand gelopen.”

Met de auto langs de deuren

Ook in het Brabantse Helmond vieren ze vandaag Halloween. En vanwege de coronacrisis doen ze dat niet, zoals eerdere jaren lopend, maar met de auto. Initiatiefnemer Sanne de Keizer legt uit: “We wilden toch wat doen om de kinderen in het zonnetje te zetten in deze donkere tijd. En dus hebben we speciaal voor dit jaar een busje helemaal versierd van binnen en van buiten. Daarmee gaan we langs de huizen snoep uitdelen. Uiteraard helemaal coronaproof.”