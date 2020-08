Half miljoen bijen ingenomen in Veldhoven na 'wekenlange ruzie'

De dierenpolitie heeft vanmorgen in het Brabantse Veldhoven een half miljoen bijen in beslag genomen. Imker Bernard Das (77) laat weten dat er een wekenlange ruzie aan vooraf ging, waarbij de bijen volgens de imker niet verzorgd werden.

Beide partijen menen dat ze de eigenaar zijn van de dieren, maar voor imker Bernard is het glashelder: “Het zijn mijn bijen. De afspraak was dat ik ze kon verzorgen en daarom had ik een sleutel van de poort.”

Tot zeven weken geleden. De imker kreeg toen een brief van de eigenaar van het land: “Daarin stond dat ik alle bijenkasten en de bijen binnen 2,5 dag moest opruimen. Dat kwam echt uit het niets en wilde ik ook niet.”

Bernard kreeg vervolgens meer brieven van de eigenaar van het terrein, maar die liggen inmiddels bij zijn dochter en advocaat. “Ik kan ook niet meer naar mijn bijen toe, want het slot van de poort is vervangen, dus de afgelopen zeven weken heb ik de bijen niet kunnen verzorgen.”

Ruzie imker en grondeigenaar

De grondeigenaar vertelt anoniem aan Omroep Brabant dat hij de grond met alles wat daarop staat heeft gekocht. “Die bijen zijn sindsdien dus van mij. Maar ik heb in het begin nog gezegd dat de imker zijn bijen mocht houden als hij ze zelf zou opruimen.”

Volgens de eigenaar heeft Bernard ook lang de kans gehad om de dieren weg te halen. “Hij bleef maar op mijn grond komen. Op een gegeven moment begonnen de imker en zijn dochter me te bedreigen. Toen was de maat vol.”

In beslag genomen

De bijen zijn in opdracht van de officier van justitie in beslag genomen. Tegen de grondbezitter is aangifte van diefstal gedaan. De rechter zal moeten beslissen wat er met de bijen gaat gebeuren.

