Vrouw zwaargewond na mishandeling in Houten, vermoedelijk aangevallen met hakbijl

Een vrouw is vrijdagmiddag gewond geraakt nadat zij – vermoedelijk met een hakbijl – werd aangevallen. Het incident gebeurde op het Hofstadpad in Houten. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Kort na de mishandeling werd er in een burgernetmelding gevraagd uit te kijken naar een licht getinte man van ongeveer 45 jaar. Hij zou er onverzorgd uit hebben gezien en een muts en mondkapje dragen.

Achtervolging

Rond kwart voor vier ‘s middags liet de politie op Twitter weten na een achtervolging de verdachte aan de hebben gehouden. Het is nog onduidelijk hoe het met het slachtoffer gaat.