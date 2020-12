Hackers gijzelen gemeentelijke informatie, eisen 750.000 euro

De criminele groepering die de back-upsystemen van de gemeente Hof van Twente in gijzeling heeft, wil 750 duizend euro om de bestanden weer vrij te geven. De hackers zeggen dat ze 40 terabyte aan back-up met gemeentelijke informatie hebben.

De gemeente is niet op de hoogte van de eisen van de hackers. De Volkskrant heeft contact gezocht met de criminele groepering die verantwoordelijk is voor de aanval met gijzelsoftware.

Ook persoonlijke gegevens van burgers

Daarbij zijn 24 virtuele servers van de gemeente Hof van Twente vol data vernietigd en hebben de criminelen de back-upsystemen versleuteld. Het gaat om de financiële administratie, e-mails en persoonlijke gegevens van burgers. De hackers willen 50 bitcoins voor de sleutel om de bestanden weer te herstellen.

De gemeente en de politie hebben zelf geen contact opgenomen met de criminele groepering. De hackers lieten een bericht achter waarin ze vroegen om contact. ‘Hello, need data back? Contact us fast.” Burgemeester Ellen Nauta (CDA) zegt dat de beslissing om daar niet op in te gaan, is genomen op advies van de politie. Nauta: “De politie heeft uitdrukkelijk verzocht om hen de tijd te geven onderzoek te doen. Dat advies heb ik gerespecteerd.”

ANP

Beeld: Unsplash