Miljoenen mailadressen in verkeerde handen door hack bij easyJet

Gegevens van negen miljoen klanten van luchtvaartmaatschappij easyJet zijn gestolen door internetcriminelen. Het is nog niet bekend of hierdoor ook de gegevens van Nederlanders in verkeerde handen terecht zijn gekomen.

Van miljoenen mensen zijn e-mailadressen en reisplannen gestolen. Deze kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld echt lijkende phishingmails te versturen.

Creditcardgegevens buitgemaakt

Bij 2208 klanten maakten de daders ook creditcardgegevens buit. Die mensen zijn inmiddels op de hoogte gebracht door easyJet. Klanten waarvan alleen hun e-mailadres en reisplan zijn gestolen worden de komende dagen op de hoogte gebracht.

Lees ook: WhatsApp-fraude neemt sterkt toe, dit kan je zelf doen om oplichters dwars te zitten

Het is niet bekend door wie de digitale roof is uitgevoerd, maar easyJet spreekt van “een aanval van een zeer geavanceerde bron”. Wat dat betekent, kon een woordvoerder van de Britse vliegmaatschappij nog niet zeggen.

EasyJet heeft melding gemaakt van de roof bij de Britse overheid.