Vastzittend paard zorgt voor hachelijke situatie op fietsbrug

Het was een drukte van jewelste zondagmiddag op de op fietsbrug De Snelbinder in het Zuid-Hollandse Naaldwijk. Een paard was namelijk met beide achterste benen vast komen te zitten in de brug, waardoor de nodige hulp er aan te pas moest komen.

De hulpdiensten konden samen met een hoefsmid en medewerkers van het Veterinair Centrum Honselersdijk het dier bevrijden uit de hachelijke situatie. Nadat de verdoving zijn werk had gedaan, kon het paard veilig worden gered.

Het dier was vast komen te zitten tijdens een ritje met een open koets en heeft tijdens de reddingsactie verwondingen opgelopen aan de achterpoten. Waar het paard vervolgens naartoe is gebracht is, is niet bekend.

Lees ook: ‘Nederland is grootste importeur van fout Argentijns paardenvlees’

Foto: Regio15