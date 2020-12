Haastige vrouw rijdt uur lang met aangereden hond Charlie in haar bumper

Een onsympathieke actie van een bestuurster heeft maandag veel emotie losgemaakt bij medewerkers van Dierenambulance de Ronde Venen / Amstelland. De vrouw rijdt bij het Brabantse Best de Jack Russel Charlie aan. De vrouw heeft vervolgens geen tijd om even te stoppen. Het dier zit een uur later nog steeds vast in haar bumper.

De vrouw is maandag onderweg van Brabant naar Schiphol en moet waarschijnlijk een vlucht halen of iemand ophalen. Andere weggebruikers moeten haar erop wijzen dat hond Charlie ondertussen ‘meelift’ in de grill van haar bumper.

Levend in de bumper

De vrouw is nadat het ongeluk gebeurde al bijna een uur onderweg als het haar opvalt dat andere bestuurders naar haar auto wijzen en gebaren maken om te stoppen. Waar ze in eerste instantie niet stopte besluit ze haar auto nu wel stil te zetten op de vluchtstrook. De bestuurster stapt uit en ziet hond Charlie tussen haar bumper zitten. De viervoeter is dan al overleden.

Ze schakelt de dierenambulance in en die komt meteen ter plaatse. Een woordvoerster vertelt tegen Hart van Nederland dat Charlie waarschijnlijk nog een tijd levend heeft vastgezeten in de bumper. Ze denkt dat de kans groot is dat Charlie nu nog had geleefd als de vrouw wel meteen was gestopt. “Toen onze medewerkster de hond uit de grill van de bumper haalde was het dier nog helemaal slap en lijkstijfheid treedt snel op. De hond had absoluut nog kunnen leven.”

‘Met stomheid geslagen’

De woordvoersters is niet te spreken over het gedrag van de vrouw. “Op zo’n moment bel je toch de politie of dierenambulance. Dan doe je iets!” Medewerkers van de dierenambulance zijn erg aangedaan door het incident, blijkt ook wel uit een emotionele bericht op social media: “Mevrouw was geïrriteerd dat het allemaal zo lang duurde, want tja mevrouw had haast…,” is te lezen in het bericht.

De medewerkster die maandag ter plaatse komt, barst daar in tranen uit. Vooral de reactie van de bestuurster van de auto raakt een gevoelige snaar. “Ik heb Charlie in een handdoek gewikkeld en liep op de vrouw af,” beschrijft ze. “Vervolgens vroeg ik haar waarom ze niet is gestopt.” De vrouw antwoordt dat ze haast heeft en dat zo onderweg is naar Schiphol. ”Ik was met stomheid geslagen” beschrijft ze verder. ”Ik voelde woede in mij opkomen, toen ben ik maar weggegaan. Het dier was op dat moment belangrijker en ik vond het respectloos om er met het dier in mijn handen verder op in te gaan.”

‘Als u maar op tijd bent’