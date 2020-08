Grote zorgen om vermiste jongen (16) uit Enschede

De politie is op zoek naar een vermiste zestienjarige jongen uit Enschede. Hij vertrok woensdagochtend rond 08:00 uur met zijn fiets vanaf de Marathonstraat om naar school te gaan maar kwam daar nooit aan.

Volgens de politie is hij “zeer afstandelijk en vertrouwt hij onbekende mensen maar weinig”.

Signalement

Zowel de politie als zijn familie zijn in de omgeving aan het zoeken maar nog zonder succes, dus is zijn signalement verspreid. De jongen is 1.71 meter lang en heeft donkerblond kort haar. Hij reed op een zilvergrijze herenfiets van Gazelle, droeg een wit t-shirt, blauwe spijkerbroek, zwarte schoenen van Adidas en een donkere rugzak.

Mensen die hem wellicht hebben gezien of mogelijk meer weten worden verzocht contact op te nemen met de politie.