Er woedt donderdagavond een grote uitslaande brand in een loods in het Drentse Valthermond. Omdat er vlakbij de loods een tankstation is, is de brandweer met groot materiaal uitgerukt.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio brak de brand rond 17.45 uur uit in een loods bij een woning aan het Zuiderdiep. “We proberen te voorkomen dat een woning in de buurt vlam vat. De brand was korte tijd uitslaand, nu zijn de vlammen geblust en is er veel rookontwikkeling”, zegt de zegsman tegen Hart van Nederland.

Omwonenden worden gewaarschuwd om uit de rook te blijven en de hulpdiensten de ruimte te geven.

Grote rookpluim

Op foto’s op sociale media is te zien dat de brand een grote grijze rookpluim veroorzaakt die in de wijde omgeving is te zien. Wat in de loods staat is niet bekend. Volgens RTV Drenthe zou het gaan om een loods van zo’n 200 vierkante meter achter Top Keukens en Top Catering.

ANP/Redactie

Beeld: Persbureau Meter