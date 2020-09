Aan het eind van de middag is in de omgeving van Roodeschool in Groningen een boerderij in vlammen opgegaan.

De brandweer was na de melding snel ter plaatse en schaalde, door de flinke rookontwikkeling, op naar een grote brand. Ter plekke is besloten om de woning gecontroleerd te laten uitbranden. Er is voor zover bekend niemand gewond geraakt.

Giftige stoffen

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De boerderij staat tussen de weilanden, er is weinig overlast voor omliggende woningen. Wel controleert de brandweer samen met de milieudienst op de aanwezigheid van giftige stoffen of asbest. Het is nog te vroeg om te zeggen of er asbest is vrijgekomen bij de brand.

De woordvoerder van de brandweer kon niet vertellen of de boerderij ten tijde van de brand bewoond was.