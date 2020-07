Grote uitslaande brand bedreigt het kruideniersmuseumpje van Wijnand: 'Vlammen sloegen meters uit het dak'

Het had zomaar heel anders uit kunnen pakken voor de 83-jarige Wijnand Veenendaal uit Almelo. In de nacht van zaterdag op zondag brak er brand uit naast zijn geliefde kruidenierswinkeltje. ”De vlammen sloegen meters uit het dak”, vertelt hij tegen Hart van Nederland.

De brand brak rond 02.00 uur uit in een keet achter het huis aan de Graslaan. Eigenaar van het kruidenierswinkeltje/museumpje Wijnand woont naast het pand en moest met lede ogen aanzien hoe zijn nalatenschap werd bedreigd door het vuur. ”Daar schrik je dan wel van hoor, Binnen de kortste keren stond het in de brand”, vertelt Wijnand. Zelf heeft hij geen oog dicht gedaan. ”Toen ik eenmaal in bed lag, kon ik er weer uit door de brand. Daarna heb ik er niet meer van kunnen slapen.”

Grootmoederstijd

Wijnand runt als hobby al jaren een ouderwets kruidenierswinkeltje. Het winkeltje is tegelijkertijd ook een klein museum. Onder de naam ‘Grootmoederstijd’ komen er vanuit het hele land mensen op bezoek om nog een vleugje nostalgie op te snuiven. Volgens de eigenaar waan je jezelf in de jaren ’30 en ’50 als je het winkeltje binnenstapt. ”In de winkel passen er buiten coronatijd maar zo’n 8 tot 10 mensen in. Maar soms krijg ik groepen van twintig personen. Die moet ik dan toch ergens kwijt. Daarom heb ik een keet laten bouwen waarin zij droog kunnen zitten, het is een soort wachtruimte zeg maar”, vertelt Wijnand verder. Daar is waarschijnlijk ook de brand begonnen, vermoedt hij.

De #brand aan de Graslaan in #Almelo is onder controle. De schuur waarin een klein museum zat, is verloren gegaan. Overslag naar het woonhuis en naastliggende bedrijfshal is voorkomen. Er is geen persoonlijk letsel. — Brandweer Twente (@BrandweerTwente) July 19, 2020

Als de vlammen uit het dak schieten is er maar weinig dat Wijnand kan doen. ”Behalve hopen dat het meevalt, sta je machteloos toe te kijken. Geen fijn gevoel.” De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg naar de woning van Wijnand. Bij het blussen van de brand is er veel water gebruikt, veel daarvan is op het dak terechtgekomen van het winkeltje. Dat is uiteindelijk gaan lekken en heeft voor waterschade gezorgd. ”Een paar oude artikelen zijn daardoor onherstelbaar beschadigd, veel van deze spullen zijn niet meer te krijgen”, beseft Wijnand.

Uit het hele land

Bij de brand is er ook asbest vrijgekomen. Daarom kan Wijnand zondagochtend en middag nog niet naar buiten om de exacte schade op te nemen. Veel van de spullen die in het winkeltje staan heeft Wijnand gekregen. ”Uit het hele land krijg ik dingen opgestuurd, van toiletpapier tot en met beschuitverpakkingen”, licht hij toe. Hij hoopt dat door de brand mensen weer eens op hun zolder of kelder gaan kijken of er nog juweeltjes tussen zitten die hij kan tentoonstellen in zijn winkeltje.

Bij de brand raakte niemand gewond. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Beeld: SPS Media