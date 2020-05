Grote stalbrand slaat over en verwoest boerderij in Genemuiden

Nadat een grote stalbrand in het Overijsselse Genemuiden oversloeg over naar de naastgelegen boerderij, was er geen houden meer aan de brand. Hoewel het vuur in de stal snel kon worden gedoofd, was de woonboerderij niet meer te redden.

De bewoners zijn ongedeerd en worden in de naaste omgeving opgevangen, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Het vuur in de stal is gedoofd en de 50 koeien die daarin stonden konden op tijd het gebouw verlaten.

Vuur snel gedoofd

De brand in de stal brak net voor middernacht uit. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit en kon het vuur snel doven. “Maar we konden niet voorkomen dat het vuur oversloeg op de rieten kap van de boerderij. De woning moet als verloren beschouwd worden. De stal is grotendeels behouden gebleven”, aldus de woordvoerder.

De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn om de brand te blussen.

Bron: ANP

Beeld: SPS Media