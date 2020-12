Grote eer voor duiker Kees: Thaise schildpad krijgt naam 'Turtle Diverkees'

Ervaren duiker Kees Slot had al zo’n vierhonderd duiken achter de rug, maar tijdens een expeditie naar een gezonken schip in Pattaya, Thailand stuitte hij op een – zo bleek later – heel bijzondere schildpad. Zo bijzonder dat het dier zelfs zijn naam kreeg.

Kees mag tijdens zijn expedities graag de onderwaterwereld filmen en dat was in 2016 niet anders. Hij kwam een schildpad tegen die hij uitgebreid kon filmen. De beelden zette hij, zoals altijd, op zijn Youtube-kanaal. Jaren later kreeg hij ineens een mail van Aow Thai Marine Ecology Center (ATMEC) in Bangkok, vertelt hij aan De Telegraaf. “Ze zijn bezig om alle schildpadden die in de golf van Thailand zwemmen in kaart te brengen. De schildpad die ik had gefotografeerd, kenden ze nog niet. Ik kreeg de vraag of ik meer foto’s had. Nou, die had ik wel.”

‘Aai over zijn bolletje’

Het Ecology Center was zo gelukkig met de glasheldere beelden van de onbekende schildpad dat Kees hem zelf een naam mocht geven. Dat werd Turtle Diverkees. Kees is vereerd, zegt hij tegen de krant. “Ik ken misschien wel honderden duikers, en ik heb nog nooit gehoord van iemand die een dier een naam heeft mogen geven.”

Zo gauw het weer kan keert Kees terug naar Pattaya, in de hoop dat hij herenigd wordt met ‘zijn’ Turtle Diverkees. “Als ik hem weer zie, aai ik hem misschien wel over z’n bolletje.”

Beeld: Kees Slot