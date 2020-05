Bij een fikse woningbrand in Purmerend is vrijdag een man om het leven gekomen. De brand brak rond 08.30 uur uit in een woning aan de Rietdekkerstraat.

Hoewel de hulpdiensten snel ter plaatse waren mocht hulp voor de man niet meer baten. De brandweer had het vuur snel onder controle. Uit voorzorg zijn zes andere woningen ontruimd.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Er wordt momenteel onderzoek gedaan door de politie.