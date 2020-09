Grote brand in schuur in Hem, boerderijen ontruimd

In een grote schuur aan de Meeweg in het Noord-Hollandse Hem is in de nacht van zondag op maandag rond 00.30 uur een grote brand uitgebroken. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zijn de naastgelegen boerderij en een andere boerenwoning ontruimd.

De brandweer is met verschillende eenheden ter plaatse en probeert het vuur te bestrijden. In de schuur liggen pallets en houten kuubskisten opgeslagen.

Ramen en deuren gesloten houden

Mensen die last hebben van de rook worden door de veiligheidsregio geadviseerd binnen te blijven. Omwonenden moeten ook deuren en ramen gesloten houden en de mechanische ventilatie uitzetten.

ANP