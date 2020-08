Grote brand op industrieterrein Numansdorp

Op een industrieterrein in het Zuid-Hollandse Numansdorp heeft in de nacht van maandag op dinsdag een grote brand gewoed.

De brand brak uit in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Chr. Huygenstraat, ten noorden van het dorp, en sloeg over naar een achterliggend pand. Om 03.20 uur was de brand onder controle. Volgens de brandweer kwam er veel rook vrij. Uit metingen blijkt dat er geen bijzondere gassen zijn vrijkomen. Omwonenden werd desalniettemin geadviseerd uit de rook te blijven.

Brandweer voorkomt dat vuur overslaat

Met hoogwerkers is het vuur van bovenaf bestreden. De brandweer heeft weten te voorkomen dat het vuur zich naar nog andere gebouwen verspreidde.