Grote brand legt aardappelschuur in de as, woonhuis kan gered worden

Er heeft in de nacht van maandag op dinsdag een felle brand gewoed bij een boerderij in het Friese Munnekezijl. De brandweer kreeg rond 02.20 uur de melding van een uitslaande brand in een pand aan de Olde Borchweg.

Bij aankomst stond een grote aardappelschuur in lichterlaaie, reden genoeg om meer blusmateriaal naar de plek te rijden. Het was vannacht zeer mistig in de omgeving en daardoor bleef de rook hangen.

Nablussen is flinke klus

De brandweer laat op Twitter weten dat het woonhuis op het erf kon worden gered. Niemand raakte bij de brand gewond. Het vuur sloeg ook nog over naar een andere nabijgelegen schuur. In dat pand stonden veel dure materialen. Het blussen heeft enkele uren in beslag genomen, het nablussen gaat naar verwachting nog de hele ochtend duren.

In #munnekezijl is het woonhuis behouden gebleven. Op dit moment zijn we de twee grote schuren waarvan 1 aardappelopslag aan het nablussen. — Brandweer Fryslân (@BrandweerFrl) November 10, 2020

Omdat de plaats op de grens ligt met de provincie Groningen hebben verschillende brandweerkorpsen geassisteerd bij de brand. Het is nog onbekend wat de oorzaak van de brand is. De Olde Borchweg blijft, op last van de hulpdiensten, afgesloten zolang er nog nageblust moet worden.

Beeld: Noormannen