Uitslaande brand legt loods in Heemskerk volledig in de as

In een loods op een bedrijventerrein aan de Rijksstraatweg in het Noord-Hollandse Heemskerk heeft in de nacht van zaterdag op zondag brand gewoed. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio ontstond de brand rond 04.15 uur. De brandweer rukte massaal uit om het vuur te blussen. In het gebouw, dat grotendeels verwoest is door de brand, lagen verfproducten opgeslagen.

Op het bedrijventerrein staan loodsen en bedrijfswoningen. Volgens de voorlichter heeft de brandweer weten te voorkomen dat de brand oversloeg op andere gebouwen. De rook trok over het aanpalende duingebied weg richting Noordzee. Daardoor hebben omwonenden volgens de veiligheidsregio niet of nauwelijks overlast ondervonden.

Brand meester

Door de hitte is de loods deels in elkaar gestort. Het pand kan dan ook als verloren worden beschouwd. De brandweer moest nog enige tijd nablussen om er voor te zorgen dat de brand niet meer zou oplaaien. Rond 07.10 uur was de brand onder controle en werd het sein brand meester afgegeven.

Niemand is gewond geraakt bij de brand.

#zeergrotebrand aan de #timmerwerf #heemskerk is onder controle. #Nablussen zal nog enkele uren in beslag nemen. De oorzaak zal nader worden onderzocht. Bij de brand zijn geen #gewonden gevallen. Einde berichtgeving. ^md — VRK (@VRKennemerland) December 6, 2020

Beeld: HFV