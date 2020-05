Grote brand op boerderij in Genderen, veel rookoverlast

In het Brabantse Genderen is een brand uitgebroken in een schuur van een boerderij. De brand sloeg over naar de naastgelegen woning, waardoor de brandweer moest opschalen naar een grote brand. Rond 06:15 kon het sein brand meester worden gegeven.

In de schuur waar de brand uitbrak, staan landwerkvoertuigen. Dat meldt de Veiligheidsregio via Twitter. Bij de brand kwam zeer veel rook vrij. De brandweer adviseert omwonenden die daarvan last hebben om deuren en ramen te sluiten. In de schuur aan de Meerhoek staan landbouwvoertuigen.

De brandweer gaf even na zessen het sein brand meester en verwacht nog enkele uren bezig te zijn met nablussen.

ANP

Beeld: Reality Photo