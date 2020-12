Grote brand bij autobedrijf in Brabantse Drunen legt loodsen in de as

In een autobedrijf aan de Kasteeldreef in de Brabantse plaats Drunen heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote brand gewoed. Twee geschakelde loodsen gingen in vlammen op. De brandweer rukte massaal uit om het vuur te bestrijden.

Omdat het om een fikse brand ging werd er versterking opgeroepen van omliggende korpsen. De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg naar andere loodsen op het terrein. Er is niemand gewond geraakt. Bij het vuur kwam veel rook vrij, de rookpluimen waren tot de in de wijde omtrek zichtbaar.

Weinig bluswater beschikbaar

De brand brak uit rond 01.00 uur. Volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio werden omwonenden opgeroepen deuren en ramen te sluiten. Omdat er vlakbij het terrein weinig waterpunten aanwezig waren moest het bluswater van verderop gelegen punten worden gehaald. Ook werden er waterwagens ingezet.

De eigenaar van de loodsen was ook al snel ter plaatse maar kon alleen maar met lede ogen aanzien hoe het vuur te werk ging. In de loods had hij een aantal oldtimers opgeslagen. Tegen het Brabants dagblad zegt hij er ‘ziek van te zijn’. De man woont werd op de hoogte gebracht door zijn moeder die tegenover het complex woont.

Nablussen

Volgens het Brabants Dagblad zouden bewoners van omliggende woningen zijn geëvacueerd, maar de voorlichtster van de veiligheidsregio kon dat niet bevestigen. Rond 3.00 uur sloegen de vlammen niet meer uit de loodsen. De brandweer was wel nog steeds druk bezig met (na)blussen.

Beeld: Reality Photo