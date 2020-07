Grootste kermis van Limburg afgelast vanwege coronarisico

De kermis in Weert, de grootste van Limburg, gaat niet door. De gemeente Weert heeft donderdag daartoe besloten in verband met de coronacrisis. Volgens burgemeester en wethouders (B&W) is het onmogelijk om op de druk bezochte kermis de 1,5 meter te handhaven.

Weert heeft goed gekeken naar de ervaringen met de kermis in Tilburg, waar de 1,5 meter niet altijd goed gehandhaafd kan worden. “Dit moeten we niet willen”, zei een woordvoerder van de gemeente Weert donderdag. “Dit is ook een reden waarom we de Weerter kermis niet laten doorgaan.”

‘Onrealistisch’

Volgens de gemeente is het “onrealistisch” om een veilige kermis van deze omvang te laten doorgaan. Er is weliswaar gekeken naar alternatieven. “Binnen de kaders van de coronamaatregelen is het onmogelijk om de veiligheid en de gezondheid van bezoekers en medewerkers te garanderen”, aldus de gemeente.

De kermis van Weert is de grootste van Limburg, en de op twee na grootste van Nederland. “Maar wel de goedkoopste”, aldus de woordvoerder. Jaarlijks trekken de ongeveer 130 attracties verdeeld over zeven pleinen vele tienduizenden bezoekers uit de wijde omtrek. Dit jaar zou de kermis in Weert van 25 tot en met 30 september worden gehouden.

Handhaving 1,5 meter ‘onmogelijk’

“Gezien de onvoorspelbare publiekstromen is toezicht en handhaving op de 1,5 meter afstand onmogelijk”, legt waarnemend burgemeester Ina Leppink – Schuitema uit. “Het risico voor de volksgezondheid is veel te groot en daarmee dus onverantwoord, vooral ook gelet op het feit dat nu het aantal coronabesmettingen weer stijgt. We hebben naast een warm hart voor de kermis, ook een warm hart voor het personeel in de zorg en onze handhavers. Dit conflicteert met het organiseren van een kermis waar normaal gesproken duizenden mensen op afkomen.”

“Ik weet wat de kermis voor Weert en voor Weertenaren en kermisexploitanten betekent” vulde wethouder Geert Gabriëls aan. “De gemeente, inwoners, exploitanten en bezoekers kijken hier ieder jaar naar uit. We hebben lang hoop blijven houden op een vorm van kermis, zodat we de exploitanten toch iets konden bieden. Helaas blijkt dat nu niet mogelijk.”

