Grootste Zeeuwse kermis ooit geopend in Goes: 'We hebben nog nooit zo mooi gestaan als nu'

De grootste kermis die Zeeland ooit gehad heeft opende vandaag in Goes. Door corona gaan de grote kermissen in Europa niet door, waardoor attracties van wereldformaat nu bij de Zeelandhallen staan. En daar zijn de exploitanten maar wat blij mee.

Organisator Johan Ordelman vertelt dat er nu een zweefmolen van 55 meter hoog en een booster van 65 meter opgesteld staan op het terrein. “We hebben een hele mooie kermis staan. Hele grote attracties, die normaal in het buitenland zoals Duitsland en Genève stonden, staan nu hier.” Normaal staan de exploitanten in de stad. “Bij café’s en terrassen. Jammer dat het niet kan zoals normaal, maar we zijn blij dat het kan en mag.”

Genoeg ruimte

Ook bij deze kermis zijn de nodige coronamaatregelen genomen. We hebben paden van twaalf meter moeten maken, zodat er ruimte is”, zo legt Ordelman uit. “Er mogen maximaal 1500 man naar binnen. We hebben alles afgezet met hekken en security bij de ingang die mensen telt. Maar mensen moeten zich zelf aan de 1,5 meter houden. En die ruimte is er.”

Burgemeester Margo Mulder heeft vertrouwen in de kermis. “Er is hier enorm veel ruimte, dus als er ergens 1,5 meter afstand gehouden moet kunnen worden, is het hier wel”, zegt ze “Veel inwoners zijn blij, anderen vragen zich af waarom de kermis doorgaat. En dat begrijp ik heel goed. Het COVID-19 veiligheidsprotocol van de kermis is kritisch bekeken en goedgekeurd door experts van de Veiligheidsregio en de gemeente. We blijven heel alert. Ons belangrijkste uitgangspunt is en blijft veiligheid.”