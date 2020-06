Grootste containerschip meert aan in Rotterdam

Het nieuwste grootste containerschip ter wereld is woensdagmiddag rond 14.00 uur aangekomen in Rotterdam. De HMM Algeciras doet op zijn maidentrip de Prinses Amaliahaven op de Tweede Maasvlakte aan om containers over te slaan.

Op de HMM Algeciras kunnen 23.964 containers van elk 20 voet, de standaardmaat. Dit zijn er tweehonderd meer dan er op de MSC Gülsün passen, dat voorheen het grootste containerschip ter wereld was. Deze containergigant bracht in augustus 2019 nog een bezoek aan Rotterdam.

De HMM Algeciras is 400 meter lang en 61 meter breed. Tijdens de eerste reis zijn er 19.621 containers aan boord, een record volgens het Havenbedrijf Rotterdam. Het schip is van Zuid-Koreaanse makelij en werd op 24 april opgeleverd. Op 6 juni vertrekt het om 05.00 uur naar Hamburg.

ANP