Nederlanders willen volgend jaar groots uitpakken en viering 75 jaar vrijheid overdoen

Als het coronavirus de wereld niet in zijn greep hield, zouden we dinsdag uitgebreid 75 jaar vrijheid herdenken en vieren. Dat is dit jaar gewoonweg niet mogelijk. Daarom moeten we volgend jaar groots uitpakken, vindt tweederde van de Nederlanders.

Dat blijkt uit onderzoek van Wat vindt Nederland onder bijna 1.600 Nederlanders. Een overtuigende meerderheid van 66 procent zou de viering van het jubileumjaar in 2021 graag overdoen en dan alsnog flink willen uitpakken.

Een kwart van de mensen ziet daar niks in en wil volgend jaar een Bevrijdingsdag zoals we die kennen.

75 jaar vrijheid tijdens coronacrisis

Dit jaar is onze vrijheid tijdens Bevrijdingsdag beperkt, maar er wordt op aangepaste wijze stilgestaan bij de verlossing van de Duitse bezetter in 1945. De meeste mensen gaan dinsdag speciale bevrijdingsprogramma’s kijken op televisie (39 procent) en de vlag uithangen (41 procent).

Ongeveer een kwart van de mensen geeft aan dit jaar geen Bevrijdingsdag te vieren.