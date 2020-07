Man fiets sinkhole in na grote waterleidingbreuk in binnenstad Leeuwarden

De Voorstreek in Leeuwarden staat woensdagavond voor een deel onder water. Heel veel liters water stromen over de weg de gracht in. Waarschijnlijk is er een waterleiding onder de straat geknapt.

Het is nog onduidelijk hoe dat heeft kunnen gebeuren.

Sinkhole

Door de grote hoeveelheid water is er een sinkhole ontstaan in de weg. Een fietser was voor de afzetting in het gat terecht gekomen en is door de brandweer er uit gehaald. De man kon z’n weg vervolgen met een nat pak.

De brandweer is opgeroepen om het water sneller weg te voeren. Het is niet bekend of de panden aan de straat (water)schade hebben opgelopen.

De weg is afgesloten voor het overige verkeer.

Beeld: Noormannen