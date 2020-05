Maandagmiddag is op de A16 bij Breda een ongeluk gebeurd waar meerdere vrachtwagens bij betrokken waren. Of er gewonden zijn is nog niet duidelijk.

De snelweg is in ieder geval dicht in beide richtingen. Het gebeurde tussen het knooppunt Zonzeel en Galder.

Een halfuur eerder was er al een ongeluk aan de andere kant van de snelweg, ter hoogte van Hazeldonk. Daar waren drie vrachtwagens bij betrokken.

Beeld: SQ Vision