Groot drugslab ontdekt in Westzaan: 600.000 xtc-pillen gevonden

De politie heeft dinsdag bij een inval in Westzaan, onder de rook van Amsterdam, een groot drugslab ontdekt. Daarbij zijn twee mannen opgepakt.

Het drugslab werd gevonden in een bedrijfspand aan de Rak in het Noord-Hollandse dorp. In het pand vonden agenten 600.000 xtc-pillen, honderd kilo MDMA en een grote hoeveelheid grondstoffen waar synthetische drugs mee kunnen worden gemaakt.

Bij de inval werden twee verdachten gearresteerd. Het om een 24-jarige man en 50-jarige man die beiden uit Amsterdam komen. Een speciaal van de politie zal het drugslab veilig ontmantelen en de in beslag genomen spullen afvoeren. De recherche doet onderzoek, het pand is door burgemeester Jan Hamming van de gemeente Zaanstad voor twaalf maanden gesloten.

Beeld: Politie